Une situation "instable" trois jours après l'incendie de la vieille Bourse

Trois jours après l'incendie de la vieille Bourse de Copenhague, les services de secours danois jugeaient vendredi la situation "instable" en raison d'un problème d'équipement et d'une forte brise.

Il est actuellement coincé entre les équipements de construction, installés pour la rénovation antérieure du bâtiment historique, et ce qu'il reste de ses murs.

"Cela affecte nos efforts", a dit lors d'une conférence de presse un responsable des services de secours, Tim Ole Simonsen.

Couplé au vent qui vient de se lever, l'incident, qui a stoppé temporairement les travaux de démontage de l'échafaudage, a rendu la situation "instable".

"Le vent souffle de plus en plus fort et il y a des bâches sur l'échafaudage que le vent peut saisir", a relevé M. Simonsen.