Vers une visite médicale obligatoire à l'obtention du permis de conduire? Le Parlement européen est favorable

Le vote a été acquis par 22 voix contre 21 et 2 abstentions en commission Transport et Tourisme (TRAN). Le texte devrait arriver en plénière en janvier ou février. "C'est un vote de bons sens: le permis de conduire est avant tout un outil au service de la sécurité routière", s'est réjouie la rapportrice du texte, la Française Karima Delli (Verts/ALE).

Elle rappelle les objectifs de l'UE de réduire de moitié le nombre de morts sur les routes en 2030 par rapport à 2020 et d'atteindre le "zéro mort et blessé grave" d'ici 2050. Concernant les permis autos et motos, les élus n'ont pas soutenu la volonté de la Commission de différencier la durée de validité pour les seniors, en la réduisant à 5 ans pour les conducteurs de 70 ans et plus, avec visite médicale ou cours de mise à niveau à la clé.