Xi Jinping attendu en visite d'Etat en France les 6 et 7 mai, l'Ukraine à l'agenda

Le président chinois Xi Jinping est attendu en France les 6 et 7 mai pour célébrer 60 ans de relations diplomatiques bilatérales, lors d'une visite d'Etat au cours de laquelle Emmanuel Macron lui demandera à nouveau de contribuer à une "résolution" du conflit en Ukraine.

Xi Jinping doit atterrir à Paris dimanche 5 mai au soir, avant d'enchaîner des étapes en Serbie puis en Hongrie, où il est attendu du 8 au 10 mai, ont aussi confirmé lundi les autorités chinoises.

"Les échanges porteront sur les crises internationales, au premier rang desquelles la guerre en Ukraine et la situation au Moyen-Orient, les questions commerciales", "ainsi que sur nos actions communes face aux enjeux globaux, notamment l'urgence climatique, la protection de la biodiversité et la situation financière des pays les plus vulnérables", a déclaré lundi l'Elysée.

Paris évoque une visite très politique, même si de nouveaux investissements chinois en France sont en cours de négociation, notamment dans les batteries électriques. Et les responsables français entendent soulever aussi les questions commerciales, et défendre "les intérêts" du pays "pendant et à l'issue" de l'enquête antidumping sur les alcools type cognac lancée par les autorités chinoises.