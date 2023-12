Zelensky félicite l'armée ukrainienne d'avoir abattu plusieurs avions russes

Le président ukrainien a prévenu dans la foulée les pilotes russes que la défense aérienne de son pays sera encore plus forte une fois que les F-16 promis par les soutiens occidentaux de l'Ukraine auront été livrés.

Kiev a affirmé dimanche soir avoir abattu un bombardier tactique Su-34 et un avion de combat Su-30CM russes dans la région de Donetsk et au-dessus de la mer Noire. Quelques jours plus tôt, l'armée Ukrainienne avait revendiqué la mise hors service de trois autres avions de chasse russes.