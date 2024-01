Zelensky promet de "ravager" les forces russes, dans son message de Nouvel An

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a promis dimanche, dans ses voeux de Nouvel An, de "ravager" les forces russes qui ont envahi son pays il y a bientôt deux ans.

Son allocution télévisée était illustrée par des images de l'artillerie et des avions de chasse ukrainiens.

L'Ukraine disposera d'au moins "un million" de drones supplémentaires dans son arsenal l'année prochaine, a ajouté M. Zelensky, ainsi que d'avions de chasse F-16 fournis par ses partenaires occidentaux.

Ce message de Nouvel An intervient moins de 72 heures après que Moscou a lancé de nombreux missiles et des drones sur les villes ukrainiennes, tuant 39 personnes dans l'une des plus grandes attaques aériennes depuis le début de la guerre.

"Nos pilotes maîtrisent déjà les F-16, et il est certain que nous les verrons bientôt dans notre ciel", a-t-il déclaré. "Ainsi, nos ennemis verront à quoi ressemble notre colère".