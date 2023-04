Zelensky: tous les soldats russes sont responsables de crimes de guerre

Au lendemain de frappes russes mortelles sur l'Ukraine, le président du pays en guerre, Volodymyr Zelensky, a accusé les soldats russes et tout le pouvoir russe de crimes de guerre.

"Non seulement l'Etat-major, mais tous, vous être des terroristes et des meurtriers et vous devez tous être punis", a déclaré le président Zelensky dans son message vidéo quotidien partagé samedi soir.

Tous ceux qui pilotent et lancent des missiles, qui entretiennent des avions ou des bateaux pour des actes de terreur, sont complices, a-t-il poursuivi.