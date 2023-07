52 gendarmes se lancent dans une recherche de 16h: une nouveau ratissage a débuté pour tenter de retrouver le petit Émile

25 habitants entendus, 12 hectares ratissés, 30 bâtiments, 12 véhicules fouillés: les recherches colossales se poursuivent pour tenter de retrouver le petit Émile, disparu samedi dernier en France. Des fouilles qui n'ont jusqu'ici rien donné, personne n'a de trace du jeune enfant.

Une ultime opération de recherche a été lancée ce matin. Les policiers ratissent, au peigne fin, une zone très large, d'environ 2 kilomètres, allant du Haut Vernet, le hameau où a disparu Émile et Le Vernet, situé en aval. 52 gendarmes sont mobilisés et l'opération pourrait durer plus de 16 heures. Elle a été lancée ce matin. Toutes les autres données déjà exploitées, que ce soit les entretiens, les relevés téléphoniques, vont maintenant être analysées.