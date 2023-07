Voyants, médiums ou cartomanciens: quand le spiritisme perturbe l'enquête autour du petit Émile

Depuis la disparition du petit Émile, deux ans, en France, de nombreuses personnes se proclament médiums ou voyants et tentent de retrouver l'enfant via des moyens douteux, au risque même de déranger le bon déroulement de l'enquête.

Sur un live TikTok, on peut notamment voir plusieurs personnes qui se disent médiums et qui se rendent sur place, suivant leurs "visions" et tentant de retrouver le garçon disparu depuis plusieurs jours. Dans la vidéo, on peut entendre les personnes appeler l'enfant et expliquer "qu'il ne doit pas être loin, car ça tremble".

Cette vidéo, suivie par de nombreuses personnes, en a laissé beaucoup circonspects, pendant que d'autres étaient totalement conquis, n'hésitant pas à encourager la personne sur place. Cette personne a d'ailleurs pu monétiser la vidéo.

Problème : ces gens, qui se rendent sur place gênent les enquêteurs, en leur envoyant des messages, en les appelant, en prenant contact avec la famille... Dans une autre partie de la vidéo, on peut même voir la personne déranger un militaire qui était sur place dans le cadre de l'enquête.