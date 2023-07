Cet édulcorant que l'on consomme depuis des décennies pourrait finalement être cancérogène

Lancée en 2009, l’étude a suivi jusqu’en 2021 un panel de plus de 100 000 personnes (dont 78 % de femmes), d’une moyenne d’âge de 42 ans. Pour une consommation moyenne au-delà de 17,44 mg/jour pour les hommes et 19 mg /jour pour les femmes, le risque de cancer est de 13 % plus élevé que les non-consommateurs.

À forte dose, cela peut avoir des effets néfastes et provoquer des formes de cancers. "On voit des études qui montrent un excès de cancer, notamment au niveau du tube digestif, chez les personnes qui consomment régulièrement de l'aspartame", explique Alfred Bernard, épidémiologiste FNRS. "Dans l'hypothèse où ce serait cancérogène, ce serait pour les doses importantes et régulières".

L’aspartame est l’un des édulcorants les plus répandus au monde. Présent dans plus de 6 000 aliments et boissons labellisés "diététiques" ou "sans sucre", il est 200 fois plus sucré que le sucre, et est supposé reproduire le goût du sucre sans les calories.