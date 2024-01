Alerte violette levée à La Réunion, le cyclone Belal moins "cataclysmique" que prévu

L'alerte violette a été levée lundi sur l'île de La Réunion, permettant aux secours d'intervenir et d'évaluer les dégâts du cyclone Belal, au parcours moins "cataclysmique" que prévu même si un décès a été confirmé. Selon le préfet, 100.000 foyers sont privés d'électricité.

"Nous ne sommes pas du tout sortis du cyclone, mais on est en-deçà du caractère cataclysmique" craint initialement, a affirmé M. Filippini, appelant toutefois à la prudence face au caractère imprévisible du phénomène météorologique: "On voit le bout du tunnel (...) si Belal a la gentillesse de ne pas nous réserver de surprises ce soir ou demain matin".

Depuis 06H00 locales, l'île de l'océan Indien était placée en alerte violette cyclonique, le plus haut niveau, en raison du passage du cyclone Belal, aux effets potentiellement dévastateurs.

Après avoir frappé La Réunion vers 09H00 par le nord et l'ouest de l'île, provoquant de fortes pluies et des rafales de vent très violentes, le mur de l'oeil du cyclone a finalement dévié sa course vers le nord sans rentrer à l'intérieur des terres. Un infléchissement de trajectoire "probablement sous l'effet du relief marqué de l'île", selon la préfecture.