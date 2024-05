Attaque d'un fourgon pénitentiaire en France: Interpol émet une "notice rouge" pour le fugitif, qu'est-ce que cela implique?

Interpol précise toutefois qu'il ne s'agit pas d'un mandat d'arrêt international. "Les personnes concernées sont recherchées par le pays membre à l’origine de la notice, ou par un tribunal international. Les pays membres appliquent leur propre droit pour décider d’arrêter ou non la personne", peut-on lire sur leur site internet.

Une notice rouge est "une demande adressée aux services chargés de l’application de la loi du monde entier à l’effet de localiser une personne et de procéder à son arrestation provisoire dans l'attente de son extradition ou sa remise". Pour simplifier, on pourrait parler d'avis de recherche à l'échelle internationale.

Le fugitif, Mohamed Amra

L'homme de 30 ans, s'est évadé lors d'une attaque à l'arme lourde contre un fourgon pénitentiaire visant à le libérer, mardi au péage d'Incarville (Eure).

Deux agents pénitentiaires ont été tués et trois blessés. L'attaque a suscité l'émoi parmi les agents pénitentiaires. Plusieurs centaines ont pris part à une journée "prison morte" dans toute la France.

Le détenu avait fait l'objet de plusieurs condamnations et mises en cause dans des dossiers de délinquance organisée et était "très connu de la justice", selon la procureure de Paris Laure Beccuau.