Attaque d'un fourgon pénitentiaire en France: comment s'organise la traque des fugitifs?

Au vu du profil particulièrement dangereux d'Amra et de ses complices, la police craint un nouveau drame, par exemple un accident qui impliquerait des armes à feu.

On sent aussi dans la région qu'il y a un mélange d'inquiétude et de questionnement de la part des riverains. Tous se disent qu'ils attendent ce moment où on leur confirmera que ces hommes ont été rattrapés.