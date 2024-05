Attaque d'un fourgon pénitentiaire en France: le profil des deux agents tués précisé, le fugitif toujours en fuite

Deux agents pénitentiaires ont été tués et trois autres blessés, avec un pronostic vital encore engagé pour l'un d'entre eux, au cours d'une attaque mardi vers 11h00 de leur fourgon au péage d'Incarville (Eure) par plusieurs malfaiteurs armés.

La procureure Laure Beccuau s'est rendu sur place et a ensuite donné des informations sur les victimes. Parmi elles, l’un des agents décédés était âgé de 52 ans et avait un grade de capitaine. Il travaillait dans le pénitentiaire depuis 1996 et était père de jumeaux nés en 2003. La seconde victime, âgée de 34 ans, était mariée et attendait la naissance d’un enfant. Sa compagne était enceinte de 5 mois. Trois autres agents ont été blessés, âgés de 48, 52 et 55 ans, tous pères de famille. L’un d’entre eux est toujours en urgence absolue.