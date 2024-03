Attentat de Moscou: la branche de l'Etat islamique "impliquée" avait mené "plusieurs tentatives" en France, dit Emmanuel Macron

"Il faut se garder de toute instrumentalisation ou déformation, mais être exigeants et efficaces. C'est dans cet esprit que nous avançons et j'espère que la Russie fera de même", a dit le président français à son arrivée en Guyane, alors que Vladimir Poutine a pointé une responsabilité de l'Ukraine.

Selon Emmanuel Macron, les services de renseignement français estiment que cette entité "a fomenté cet attentat et l'a mis à exécution".

"Ce serait à la fois cynique et contre-productif pour la Russie elle-même et la sécurité de ses ressortissants d'utiliser ce contexte pour essayer de le retourner contre l'Ukraine", a-t-il insisté devant la presse.

L'exécutif a pris acte lors d'une réunion dimanche soir à l'Elysée que "ce groupe particulier qui est impliqué, semble-t-il, dans cet attentat, avait conduit ces derniers mois plusieurs tentatives sur notre propre sol", a expliqué le chef de l'Etat. "Et donc, compte tenu de ses ramifications et de ses intentions, par mesure de précaution mais avec des éléments crédibles et solides", il a "décidé de hausser la posture de Vigipirate", qui avait été abaissée en janvier.

Emmanuel Macron a assuré que la France avait "proposé aux services russes, comme à nos partenaires de la région, une coopération accrue", "compte tenu des informations dont nos services disposent et des éléments qui peuvent être utiles aux Russes".

Prié de dire s'il pourrait en parler lui-même directement avec son homologue russe, il a répondu que les contacts se feraient au niveau "technique et ministériel" dans "un premier temps". "Nous verrons l'évolution du contexte et si les jours ou semaines qui viennent le justifient", a-t-il ajouté.