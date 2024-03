"Nous avons ouvert une porte sans faire de bruit": un survivant de l'attentat de Moscou raconte comment il est parvenu à s'échapper

Pavel Shampanov a raconté la nuit horrifiante qu'il a vécue dans une salle de concert du nord-ouest de Moscou. La fusillade de masse a eu lieu au lieu au Crocus City Hall à Krasnogorsk. Selon les autorités, les tireurs ont utilisé des armes automatiques et ont mis le feu avec un liquide inflammable. Le bilan de l'attaque terroriste de vendredi est passé à 137 morts, a déclaré dimanche le Comité d'enquête de Russie.

"Je suis allé au concert avec ma femme, explique le survivant. Il n'y avait aucun mauvais présage à ce moment-là. À notre grande surprise, il y avait beaucoup de spectateurs. Ma femme et moi avons d'abord déposé nos manteaux et certains effets personnels au premier étage, puis sommes montés aux toilettes avant le concert. Je suis sorti des toilettes et j'ai entendu des coups de feu. J'ai vu des gens courir vers la salle de concert alors que les terroristes tiraient en bas. Je les ai suivis jusqu'à la salle de concert pour vérifier la situation là-bas et j'ai filmé", a déclaré Pavel Shampanov lors d'une interview exclusive avec le China Media Group.