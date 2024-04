Attention aux chutes : le tissu de luxe se trouve un débouché aux prix plus doux

Issues d'excédents, toutes ces chutes sont réinjectées depuis 2021 sur un inédit et jusque-là tabou marché secondaire, alors que le secteur est pressé par les autorités d'adopter des comportements plus vertueux d'un point de vue environnemental.

Avant le lancement de Nona Source, à la fois plateforme en ligne et deux show-rooms à Paris et Londres, ces kilomètres de surplus textiles partaient soit à l'incinérateur, soit prendre la poussière dans des entrepôts.

L'un des trois initiateurs du projet, Romain Brabo, a rapidement vu l'opportunité commerciale et le geste environnemental.

"Je me suis rendu compte qu'il y avait ce que l'on aime bien appeler des +belles endormies+ dans les entrepôts, donc des magnifiques tissus qui dorment pendant plusieurs années à la fin des collections et qui n'étaient plus utilisés", dit-il à l'AFP.