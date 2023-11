Avant le Tour de France de la flamme olympique, le tour des usines de la torche

Une demi-douzaine d'usines dans différentes régions ont contribué à sa réalisation, à 2.000 exemplaires.

En forme de longue flamme stylisée, l'objet de 70 centimètres de haut, conçu par le designer Mathieu Lehanneur, est composé de deux tubes d'acier évasés, symétriquement emboîtés l'un dans l'autre dans leur partie la plus large.

"C'est un objet assez technologique avec des contraintes énormes pour la partie supérieure, il ne faut pas de fuite de gaz, ni dispersion de la flamme, il ne faut pas que la flamme s'éteigne s'il pleut ou s'il y a du vent, et par ailleurs nous l'avons voulue en acier le plus décarboné possible", explique Eric Niedziela, président du groupe sidérurgique ArcelorMittal en France, et responsable de l'ensemble du projet de fabrication de la torche.