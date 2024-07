Bassines: nouvelle manifestation interdite pour la "défense de l'eau"

Partager:

ROMAIN PERROCHEAU "Faire bassine arrière": quinze mois après les affrontements à Sainte-Soline, plusieurs milliers d'opposants aux réserves d'irrigation, rassemblés depuis mardi dans les Deux-Sèvres, sont partis manifester vendredi dans la Vienne voisine malgré l'interdiction des autorités. Cette "grande marche", destinée à "arracher un moratoire" sur la construction des retenues d'eau, leur fait craindre "des actes d'une grande violence": plus de 3.000 gendarmes ont été mobilisés pour "protéger" exploitations et installations agricoles.

Entre 5.000 et 7.000 personnes, venues de France et de l'étranger, ont rejoint depuis mardi le "Village de l'eau", rassemblement organisé jusqu'à dimanche à Melle par le collectif Bassines Non Merci (BNM), les mouvements écologistes Les Soulèvements de la Terre et Extinction Rébellion, l'union syndicale Solidaires et l'association altermondialiste Attac, avec la participation de 120 structures militantes. Depuis 08H30, plus de 3.000 personnes selon les organisateurs ont quitté le campement pour rejoindre, à vélo ou en voiture, d'autres lieux de rendez-vous avant la manifestation prévue à Saint-Sauvant (Vienne), sur le site d'une future "bassine", bravant l'interdiction de manifester. "Les forces de l'ordre, après sommations, ont donc été contraintes de faire usage de grenades lacrymogènes", a écrit la préfecture des Deux-Sèvres sur le réseau social X, sans donner d'estimation du nombre de manifestants.

Selon des journalistes de l'AFP, un déluge de gaz tiré en cloche s'est abattu sur la zone mais il n'y a pas eu de heurts entre les gendarmes et les manifestants qui insistaient sur la dimension "pacifique" de leur action. "L'ambiance est festive, mesurée, avec des gens qui ont vécu Sainte-Soline et qui n'ont absolument pas l'intention de revivre la même chose. La consigne, c'est qu'on ne va pas à l'affrontement", a déclaré Julien Le Guet, porte-parole de BNM. "La journée va être longue mais on va essayer d'arriver au but", espérait Séverine, 55 ans, en coupant à travers champs. "Bravo, on y est arrivé", se félicitait un autre, parvenu jusqu'à un parking à plusieurs kilomètres du Village de l'eau.