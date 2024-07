Barack Obama estime-t-il que Joe Biden doit reconsidérer sa candidature pour les élections américaines?

Le journal précise que l'ancien président n'a pas réagi à cette information.

Si l'information devenait officielle, Barack Obama serait le plus important démocrate à se joindre aux voix qui poussent Joe Biden à jeter l'éponge.

Le président est actuellement à l'isolement, après avoir été testé positif au Covid-19 mercredi. Face aux inquiétudes et pressions, Joe Biden refuse de se retirer et balaye les doutes sur ses capacités mentales et sa forme physique, se disant le plus à même de battre Donald Trump dans les urnes.

Mais la pression monte: les chefs démocrates du Sénat et de la Chambre des représentants auraient tous deux rencontré Joe Biden ces derniers jours pour lui dire que sa candidature pourrait mettre en péril les chances du parti en novembre.