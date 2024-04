Caméras augmentées: en première ligne, Nice veut "aller beaucoup plus loin"

Avec des investissements de vidéosurveillance toujours plus ambitieux, la très touristique ville de Nice trépigne de ne pouvoir "aller beaucoup plus loin" dans l'utilisation des algorithmes, face aux réticences de l'autorité française gardienne des libertés numériques.

Plutôt bien accepté par la population, il est critiqué par une partie de l'opposition et par des associations, comme la Ligue des droits de l'homme (LDH), qui contestent son efficacité et ont plusieurs fois saisi la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) et les tribunaux.

- Bornes d'alerte -

Or ce développement en appelle d'autres : "on a 4.500 caméras mais pas 4.500 opérateurs. Il faut un signal pour dire de regarder là où quelque chose est en train de se passer", explique M. Estrosi à l'AFP.