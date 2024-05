La compagne de Kendji Girac, blessé par balle, s'exprime pour la première fois: "Il ne m’a jamais fait de chantage au suicide"

Le chanteur "a eu très peur quand il l'a entendue parler de départ, il a eu un moment de panique et a voulu à son tour lui faire peur. En quelque sorte, il a simulé un suicide", a déclaré le magistrat en conférence de presse.

Sa femme, Soraya, a donné une interview exclusive au Parisien où elle revient sur cet événement. Elle dément d'abord les allégations selon lesquelles elle aurait fui en Suisse. "C’est complètement faux. J'étais à l'hôpital avec lui. Je n’ai jamais été en colère. J’ai d’abord eu très peur pour sa vie, sous le choc, puis stressée et dans l’incompréhension, mais jamais en colère. Je n’ai pas tout lu pour me protéger, car je passais déjà un moment très difficile", explique-t-elle.

Elle a également tenu à souligner que le chanteur n'a jamais fait "de chantage au suicide". "Kendji ne m’a jamais fait de chantage au suicide. Cela n’a jamais existé. Je n’ai jamais subi la moindre violence quelle qu’elle soit de sa part. Je suis catégorique. Il en est incapable", dit-elle.

Soraya admet cependant que le chanteur traverse une période compliquée. "Il était dans une mauvaise passe, nous en parlions, je sais qu’il va la surmonter et je serai à ses côtés. Il est choqué de s’être infligé autant de mal à lui-même. Il est très fatigué et en pleine convalescence. Il va devoir se ménager, se reposer, et réfléchir à ce qui s’est passé".