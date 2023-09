Charles III arrive à Paris pour sa première visite d'Etat en France

Le roi Charles III a entamé mercredi sous l'arc de Triomphe une visite d'Etat de trois jours en France, empreinte de solennité et de faste, pour célébrer la relance de l'amitié franco-britannique après les turbulences du Brexit.

Charles III, 74 ans, en costume cravate, et Camilla, 76 ans, vêtue de rose et coiffée d'un chapeau assorti aux allures de béret, ont été accueillis en début d'après-midi par le président français Emmanuel Macron et son épouse Brigitte à l'Arc de Triomphe, en haut de la célèbre avenue des Champs-Elysées que le couple royal avait remontée à bord d'une Bentley bordeaux.

Ils se sont recueillis sur la tombe du Soldat inconnu, alors que le choeur de l'armée française interprétait "God save the king" puis "la Marseillaise". A l'issue de ce moment de recueillement, la Patrouille de France et les Red Arrows de la Royal Air Force ont tracé dans le ciel parisien des traînées de fumigène bleu, blanc et rouge.