Coup de théâtre à la fin de la campagne française, un média annonce que la suspension de la loi immigration: "C'est totalement faux"

Ce dimanche se déroule le second tour des élections législatives. La campagne est terminée depuis minuit. Les premiers Français ont déjà voté en Amérique et dans les territoires d'outre-mer. Les autres, ce sera demain à partir de 8 heures. À la veille de ce scrutin crucial, nous allons prendre la température du côté de Paris où nous attend notre envoyé spécial RTL Info.

Or, "l'immigration est l'un des thèmes principaux du Rassemblement national", indique notre envoyé spécial à Paris, Christophe Giltay. Dans l'heure qui a suivi la publication du JDD (du groupe Lagardère, racheté par Vincent Bolloré en 2023, ndlr), le chef du Rassemblement national, Jordan Bardella, a diffusé un communiqué indiquant "que c'était une sorte de coup de poignard dans le dos et que cela correspondait à peu près à ce que Marine Le Pen avait supposé pendant la semaine, que le gouvernement allait faire une sorte de coup d'état administratif et prendre un certain nombre de décisions dans les dernières minutes, des décisions qui ne pourraient plus être contestées", poursuit notre journaliste.

"Un coup monté"

Il était alors aux alentours de 23h lorsque ce communiqué a été publié. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a publié sur Twitter une information disant qu'il s'agissait d'une fake news Plus tard, le Premier ministre lui-même, Élisabeth Borne, a, à son tour, publié un long communiqué dans lequel elle explique qu'il s'agit "d'un coup monté", d'un mensonge, qu'il s'agit d'une opération de type Trumpiste. Ce dernier acte a eu lieu à peu près à une heure de la fin de la campagne électorale.

"Même les commentateurs sur les chaînes d'info avaient du mal à placer un commentaire sur ce sujet puisqu'il ne leur restait à eux-mêmes que quelques minutes", relate Christophe Giltay. "Cette campagne a été très dure, très tendue. Elle s'est déroulée jusqu'au dernier moment."