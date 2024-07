Si vous prenez la route vers la France pour les vacances, la facture sera plus salée qu'auparavant: voici pourquoi

Vous partez en voiture direction le sud de la France? Vous allez devoir débourser plus que d'habitude en raison de l'augmentation des prix des péages.

Les tarifs des péages de nos voisins français sont revus chaque 1er février. Et pour l'année 2024, ils ont augmenté d'environ 3% sur les principaux réseaux autoroutiers. Les autoroutes ouvertes après les années 2000, elles, connaissent une hausse de 4,6% cette année. "La hausse des péages intervient dans le cadre de la révision annuelle des contrats prévue entre l'État et les concessionnaires. Elle s'inscrit dans un contexte d'inflation et d'investissements de la part des sociétés autoroutières", apprend-t-on sur le site service-public.fr.

Quelques exemples

Près de Paris, le tunnel quasi obligatoire de l'A86 est déjà connu pour être onéreux: il sera 4,8% plus cher que l'an dernier.