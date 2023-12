Des groupes de travail envisagés dans le plan de nouvelle gouvernance à la HELHA

L'organe de gestion de la Haute École Louvain en Hainaut (HELHA) a voté mardi à l'unanimité un projet de nouvelle gouvernance, indique mercredi la CSC. Selon le syndicat chrétien, des groupes de travail impliquant les représentants des travailleurs, des étudiants et des directions de la haute école se pencheront pendant un an sur les contours de ce plan.

La phase d'opérationnalisation du plan intégrera les représentants du personnel des étudiants et des directions, ce qui constitue une avancée, selon la CSC. "Le projet est de constituer des groupes de travail sur la mise en opération de la nouvelle gouvernance et un calendrier sur une durée d'un an", a indiqué Bernard Detimmerman (CSC). "Nous attendons encore le protocole d'accord sur les avancées actées validé mardi par l'organe de gestion. Nous demandons aussi que le conseil d'entreprise (CE) et que le comité pour la prévention et la protection au travail (CPPT) soient consultés au fur et à mesure des avancées des travaux des groupes de travail."

Les travailleurs de la HELHA avaient organisé mardi une action symbolique au campus de la chaussée de Binche à Mons pour répéter leur désaccord sur le fait de n'avoir par été concernés dans le projet de nouvelle gouvernance de l'institution. Celui-ci doit être voté jeudi par le conseil d'administration, selon la CSC. "Nous ne sommes pas contre une nouvelle gouvernance mais nous voulons participer à son élaboration", avait déclaré Bernard Timmerman (CSC).