Des milliers de personnes défilent en France pour les salaires ou pour la paix

"La colère sociale, elle est bel et bien présente": des milliers de personnes manifestent en France mercredi à l'occasion du 1er-Mai, avec des revendications diverses portées par les syndicats pour les salaires, la paix à Gaza ou encore une Europe "plus protectrice".

Parmi les premiers cortèges, celui de Marseille a réuni entre 3.000 personnes (police), et 8.000 (CGT), derrière une banderole proclamant: "Mobilisés pour la paix et le progrès social".

De Marseille à Lyon, Rennes ou Toulouse, les cortèges, avec souvent des drapeaux palestiniens en plus de ceux des syndicats, reflétaient ces mots d'ordre multiples.

A Rennes, la manifestation a attiré 1.400 manifestants, selon la préfecture, tandis qu'à Nantes, où ils étaient plusieurs milliers, des violences et dégradations ont eu lieu.

A Lyon aussi, entre 6.500 (préfecture) et 13.000 (CGT) ont défilé, avec au moins 17 personnes interpellées après des dégradations et des tensions avec les forces de l'ordre.

Ils étaient aussi entre 4.000 (syndicats) et 1.850 (préfecture) à Bordeaux ou entre 3.000 et 8.000 à Toulouse. A Lille, le cortège a réuni entre 2.100 (préfecture) et 4.000 personnes (CGT).