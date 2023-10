Disparition de Lina: on sait précisément quand la jeune fille s'est volatilisée

Les circonstances de la disparition de Lina, 15 ans, se précisent. Cela fait un mois que la jeune fille n'a plus donné signe de vie alors qu'elle se rendait à pied à la gare de Saint-Blaise-la-Roche. C'était effectivement le 23 septembre dernier. Une information judiciaire pour "enlèvement et séquestration" a été ouverte par le parquet de Strasbourg.

Grâce à des caméras de surveillance, les policiers connaissent désormais l’heure précise à laquelle l'adolescente s'est volatilisée. Les images des caméras de surveillance de l’ancien maire de La Plaine, Jean-Marc Chapon, ont pu être consultées par les inspecteurs. Comme l'expliquent nos confrères du journal alsacien Dernières nouvelles d'Alsace, Lina aurait disparu entre 11h19 et 11h28 précisément.

L'ancien maire de La Plaine avait directement expliqué aux enquêteurs avoir vu la jeune fille à 11h19, alors qu'il rentrait chez lui. D'après sa caméra de surveillance, il est arrivé à son domicile à 11h22 et 48 secondes. Et il est ensuite reparti à 11h23 et 38 secondes par la même route. Il aurait donc dû recroiser Lina, mais ce n'est pas le cas.