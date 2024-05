Kendji Girac, blessé par balle il y a trois semaines, sort du silence: "Je me suis excusé auprès de ma famille"

Silencieux depuis cet épisode, le gagnant de The Voice 2014 est sorti du silence dans une story sur son compte Instagram. "Il y a dix ans, je gagnais The Voice 2024 et j'aurai tant voulu vous rendre un peu de tout ce que vous m'avez donné en étant sur scène aujourd'hui pour fêter cet anniversaire, mais ce n'est pas possible et j'en suis responsable", explique-t-il.

Avant de revenir sur le triste épisode qui s'est déroulé ces derniers jours. "Je me suis excusé auprès de ma famille et de mon équipe qui me soutient depuis des années (...) Je vous remercie pour l'amour sans faille que vous me donnez depuis maintenant 10 ans. Je me soigne, je me repose pour revenir plus fort et je veux laisser cette période de ma vie derrière moi", explique-t-il.

L'intégralité du message est à retrouver ci-dessous.