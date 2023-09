Disparition de Lina: une adolescente dit avoir été approchée à deux reprises par un homme

La deuxième fois, c'était trois jours plus tard: le jeudi 21 septembre au matin. Le père de Karine explique au micro de BFMTV que sa fille se rendait à l'arrêt de bus pour aller au collège, lorsqu'une "citroën grise s'est mise à sa hauteur et a voulu ouvrir la porte."

Nouveau rebondissement dans la disparition de Lina en Alsace (France). Selon BFMTV, une jeune fille de 14 ans, nommée Karine et habitant aussi le village de La Plaine, affirme avoir été approchée à deux reprises par un homme. Cela remonte à la semaine précédant la disparition de Lina : une première fois le lundi 18 septembre vers 18h30, alors qu'elle rentrait de l'école. BFMTV écrit qu'un homme en voiture a klaxonné plusieurs fois l'adolescente.

Pour certaines, il était même plus question de levée de doutes que de réelles pistes. Ce vendredi, en revanche, les enquêteurs ont mené des opérations ciblées. Ils ont notamment dans le viseur une Renault Clio, foncée, bleu marine ou grise. Un témoin aurait vu une voiture qui correspond à la description à l'endroit où le téléphone de Lina a borné pour la dernière fois et qui correspond au moment de la disparition.

Lina, quant à elle, a disparu le samedi 23 septembre alors qu'elle se rendait à la gare direction Strasbourg. Cela fait une semaine aujourd'hui et toujours aucune trace de l'adolescente de 15 ans. Jusque-là, les battues citoyennes et les opérations de ratissage ne donnent rien.

Après analyses, six véhicules sont dans le viseur pour le moment. Le hic: cette piste se heurte à une difficulté majeure. Le modèle est extrêmement répandu. Il s'agit de la quatrième voiture la plus vendue de l'histoire de l'automobile française. Or, les forces de l'ordre ne disposent pas d'information sur la plaque d'immatriculation.

Vérification des témoignages

Le ratissage, c'est terminé. Il est maintenant question de vérifier les témoignages, croiser les images de caméras de surveillance, vérifier les pistes et écarter les fausses. Ces dernières heures, les gendarmes ont fouillé un foyer de jeunes garçons placés à Bellefosse. Ils se sont rendus dans plusieurs bâtiments à la recherche d'éventuelles caches. Mais pour l'instant toujours rien.