L'automne? Non, l'été: la Belgique a battu son record de chaleur en septembre et cela pourrait se poursuivre

Mais la Belgique n'est pas le seul pays à avoir connu un mois de septembre plus chaud qu'habituellement. Ce fut aussi le cas en France, en Pologne, en Suisse ou en Allemagne, en allant jusqu'à 3,8 degrés de plus du côté suisse, par exemple. "Il bat ce précédent record de septembre 1949 d'environ un degré", annonce de son côté Patrick Galois, prévisionniste à Météo France, au sujet du record de chaleur battu ce mois-ci dans le pays.

Un réchauffement climatique qui s’accompagne de phénomènes de plus en plus intenses : canicules, sécheresses, inondations et incendies. L’Europe n’a pas été épargnée cet été. "Les climats froids se réchauffent plus que les climats chauds", répond Patrick Galois. "Par ailleurs, les surfaces continentales se réchauffent plus que les surfaces maritimes, ce qui explique que le réchauffement soit plus important en France et en Europe", détaille-t-il ensuite.

Octobre devrait aussi battre des records. 35 degrés annoncés pour demain dans le Sud-ouest de la France. 30° ces prochains jours au Portugal et 35° dans le Sud de l’Espagne. Chez nous, le mercure va aussi grimper le week-end prochain. "On aura 23, 24 degrés, localement 25 donc ce n'est pas encore fini. L'année passée, on a eu le dernier samedi d'octobre, des températures jusqu'à 25 degrés, donc ce n'est pas une exception, mais ça reste rare", nous raconte David Dehenauw. L'été se prolonge un peu.