Disparition d'Emile en France: l'enquête "ne patine pas" et prend une nouvelle forme

Six mois après la disparition d'Émile, alors âgé de deux ans et demi, dans un hameau alpin, l'enquête "est toujours très active" et a pris "une autre forme, plus technique", a-t-on appris auprès du parquet d'Aix-en-Provence.

"L'enquête est toujours très active, elle ne patine pas, seulement elle a pris une autre forme, plus technique, puisque l'enquête de terrain n'a pas permis de déterminer pourquoi et comment l'enfant avait disparu", a expliqué à l'AFP le procureur de la République d'Aix-en-Provence, Jean-Luc Blachon.