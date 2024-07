Emmanuel Macron acceptera la démission du gouvernement de Gabriel Attal et le chargera des "affaires courantes"

Emmanuel Macron a fait savoir au gouvernement, réuni mardi en Conseil des ministres, qu'il accepterait en fin de journée la démission du Premier ministre Gabriel Attal et de son équipe, qui seront ensuite chargés de gérer les "affaires courantes", ont affirmé des participants à l'AFP.

Le chef de l'Etat leur a aussi laissé entendre que cette situation de gouvernement démissionnaire et donc avec un rôle politique limité a minima pourrait "durer un certain temps", "quelques semaines", vraisemblablement jusqu'à la fin des Jeux olympiques au moins, selon les participants interrogés par l'AFP.

Il n'a pas exclu que le Conseil des ministres puisse se réunir à nouveau ponctuellement durant cette période d'affaire courantes.

Emmanuel Macron a fait un discours de remerciement à l'égard des ministres et Gabriel Attal lui a répondu dans le même sens. Le Premier ministre a parlé de sa "reconnaissance", pour les membres du gouvernement et pour le chef de l'Etat, de sa "passion pour la France" et de son "devoir", "y compris dans la période particulière que nous traversons", a rapporté un ministre.