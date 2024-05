Européennes: pour la majorité, une "liste de l'espoir" pour faire "mentir les sondages" (Hayer)

"Nous sommes la liste de l'espoir". "Évidemment, on est lucide sur la réalité des défis qui sont devant nous. Mais on a les réponses. Et on sera ambitieux dans cette campagne", a déclaré Mme Hayer lors d'un propos introductif.

La présidente du groupe Renew (Renaissance) au Parlement européen, qui a rendu hommage à ses collègues sortants non reconduits, a vanté "une liste de continuité". "C'est important. On ne change pas une équipe qui gagne. Et c'est aussi une des clés pour être puissants et efficaces au Parlement européen" .

Treize des vingt premières places de la listes sont occupées par des sortants, notamment Bernard Guetta et Pascal Canfin (Renaissance), Nathalie Loiseau et Gilles Boyer (Horizons), Marie-Pierre Védrenne, Sandro Gozi, Christophe Grudler et Laurence Farreng (MoDem).