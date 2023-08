Hélène Carrère d'Encausse, première femme à la tête de l'Académie française, est décédée

Née à Paris le 6 juillet 1929, elle était la fille d'une Italienne et d'un philosophe géorgien émigré en France, Georges Zourabichvili (qui sera plus tard assassiné). Elle apprend le russe avant le français. Née apatride, elle acquiert la nationalité française en 1950 et épouse, deux ans plus tard, Louis Carrère, dit Carrère d'Encausse, un assureur. Le couple aura trois enfants : l'écrivain Emmanuel, qui a évoqué sa famille dans son livre, "Un roman russe", Nathalie, avocate, et Marina, médecin et consultante dans les médias.

Élève brillante, Hélène obtient le diplôme de l'Institut d'études politiques de Paris et un doctorat ès-Lettres. Elle enseignera l'histoire à la Sorbonne puis à Sciences-Po ainsi qu'au collège d'Europe de Bruges.

Reconnue dans le cercle des kremlinologues et régulièrement consultée par le monde journalistique, elle fait en 1978 une entrée fracassante dans l'édition avec "L'Empire éclaté". Elle y prédit, avant beaucoup d'autres, l'éclatement de l'URSS confrontée au problème des minorités. S'appuyant sur des tonnes d'archives, elle s'emploie à retrouver "une mémoire historique collective, à chercher la logique interne des événements".

Biographe de Lénine, Staline, Catherine II ou Alexandre II, elle a notamment publié "Le Grand frère" (1983), "Ni paix ni guerre" (1986), "Le Grand défi" (1987), "Le Malheur russe" (1988), "La Gloire des nations ou la fin de l'Empire soviétique" (1991), "Russie, la transition manquée" (2005) ou "Le général de Gaulle et la Russie" (2017).