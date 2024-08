Incendie et explosion devant une synagogue en France: la présence des forces de l'ordre renforcée "immédiatement" devant les lieux de culte juifs

Dans ce message appelant au "maintien d'une vigilance absolue" pour les lieux de culte et communautaires juifs, il leur demande, "de manière immédiate et jusqu'à nouvel ordre, de prévoir et assurer des gardes statiques systématiques aux heures d'entrée et de sortie des fidèles dans les lieux de culte juifs".

Il donne la même consigne "aux heures d'entrée et de sortie des élèves, s'il y a lieu, devant les établissements scolaires juifs".

Les actes antisémites ont quasiment triplé depuis le début de l'année, avec "887 faits" recensés au premier semestre, selon Gérald Darmanin, alors qu'ils étaient 304 au cours de la même période en 2023.

Le ministère de l'Intérieur a recensé 1.676 faits antisémites en 2023, "soit quatre fois plus qu'en 2022".