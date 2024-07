JO: L'heure de la confirmation pour Popovici, choc Djokovic-Nadal

Alors que le soleil et la chaleur ont fait leur retour à Paris, le deuxième entraînement de triathlon prévu dans la Seine a dû lui être annulé à cause d'une qualité dégradée de l'eau après des épisodes de pluie ce week-end.

Le nageur roumain David Popovici, de retour en forme au bon moment, va tenter d'ouvrir son palmarès olympique lundi lors d'une journée marquée par un duel de légendes à Roland-Garros entre Novak Djokovic et Rafael Nadal.

Il s'est qualifié dimanche soir avec le meilleur chrono des demi-finales et redevient le favori de la distance en l'absence du tenant du titre, Tom Dean, victime des sélections britanniques.

Il s'était fait un nom lors des Mondiaux-2022 avec un rare doublé 100 m-200 m à seulement 17 ans. Et avait récidivé lors des Championnats d'Europe, quelques semaines plus tard, record du 200 m à la clé.

. Nadal - Djokovic dès le deuxième tour

Ce n'est qu'un 2e tour, mais le tournoi olympique de tennis va offrir l'un des derniers épisodes d'une rivalité épique dans le tennis mondial entre les deux grand rivaux Novak Djokovic et Rafael Nadal, qui pèsent à eux deux 46 titres majeurs (24 pour le Serbe, 22 pour l'Espagnol).

Mais ce 60e duel entre l'homme le plus titré en Grand Chelem et l'homme aux 14 titres à Roland-Garros, semble cette fois asymétrique. Car Nadal (38 ans), rattrapé par des blessures depuis deux ans, n'affiche plus le niveau qui a fait de lui le roi incontesté de la terre battue.

Djokovic, 37 ans, bien que déstabilisé par l'éclosion d'Alcaraz ou Sinner, est encore l'un des joueurs majeurs du circuit, toujours N.2 mondial.