Grabuge aux JO de Paris: les athlètes n'ont pas assez à manger

Le marché de 40.000 repas par jour a été attribué à une célèbre société de restauration collective et la fourniture à une grande chaîne de supermarchés. Sauf que les athlètes de haut niveau, ça ne picore pas comme une mésange, ça dévore comme un ogre. Il leur faut entre 5 et 6.000 calories par jour, ils ne se contentent pas de quinoa et de brocoli.

S'il y a bien un domaine où tout le monde imaginait que ça se passerait correctement, c'est la nourriture. La France, pays de la gastronomie, allait bien traiter les athlètes et on imaginait déjà quelques chefs médiatiques préparer des spécialités du Sud-Ouest tenant bien au corps pour les haltérophiles ou les boxeurs. Et bien pas du tout !

Dès leur arrivée mardi, plusieurs délégations se sont plaintes de la longueur des queues devant les cantines et surtout, de la rupture de stock de plusieurs aliments riches en protéines, principalement la viande et les oeufs qu'il a fallu rationner. Les organisateurs n'ont pas assez réfléchi au régime alimentaire des sportifs ni à leurs habitudes. Or les athlètes de culture britannique, qu'ils viennent de Grande-Bretagne, des Caraïbes, d'Afrique ou d'Australie, mangent des oeufs le matin, et beaucoup d'oeufs, avec du bacon bien sûr et puis des saucisses, tout ça accompagné de haricots et de pommes de terre. On appelle ça le "full english breakfast". On en trouve dans tous les hôtels internationaux, mais pas au village olympique.

Quant aux Latino-Américains, grands producteurs de viande bovine, ils réclament des grillades, beaucoup de grillades et à tous les repas.

Parmi les pays qui ont le plus protesté, la Barbade et la Jamaïque, célèbres pour leurs sprinters, qui ont effectivement besoin d'énergie pour faire avancer leurs locomotives, on ne se tape pas le 100 mètres en moins de 10 secondes en se nourrissant de laitue.