La bataille reprend à l'Assemblée, la commission des Finances en jeu

"C'est une chose qu'un président de groupe contracte un accord, cela en est une autre que tous les députés censés l'exécuter l'appliquent. On verra", a déclaré au quotidien Libération Eric Coquerel, candidat à sa réélection. "Je suis certain que tous ne le feront pas".

Cette règle attribuant la présidence de la commission des Finances à l'opposition fait partie d'une série de mesures accompagnant la modernisation de la Constitution impulsée en 2008 par le président Nicolas Sarkozy.

- Le RN écarté -

Vendredi, c'est de nouveau dans une grande confusion que l'Assemblée issue des élections des 30 juin et 7 juillet avait procédé à l'élection de son bureau, marquée par la mise à l'écart du Rassemblement national.

Aucune des six vice-présidences, pas de poste de questeur sur les trois en jeu, pas même un secrétaire sur douze: Marine Le Pen et ses alliés ont été barrés des postes du bureau de l'Assemblée, sa plus haute instance exécutive.