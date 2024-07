"Abasourdies", "sidérées": les urgences de Vendôme sous le choc après la mise en examen de deux médecins pour abus sexuels

"Abasourdies" au lendemain de la mise en examen pour agressions sexuelles et harcèlement sexuel de deux médecins des urgences de Vendôme (Loir-et-Cher), les équipes de cet hôpital tentent d'assurer la continuité des soins en plein coeur de l'été malgré "le choc" et la "sidération".

Jeudi, deux de ses médecins, dont le chef de service, ont été "mis en cause dans plusieurs faits d'agression sexuelle et de harcèlement sexuel, certains des faits s'étalant sur plusieurs années", selon la procureure de Blois Charlotte Beluet. Ils ont été placés sous contrôle judiciaire, alors que le Parquet avait requis leur placement en détention provisoire.

"C'est un choc pour tout le monde, ce sont des praticiens qui sont dans le service depuis longtemps et pour lesquels on n'avait pas eu d'alerte au préalable", a expliqué à l'AFP Valérie Boismartel, directrice de l'hôpital Vendôme-Montoire.

Depuis l'annonce de la nouvelle, Corinne Cousin, infirmière à l'hôpital et représentante syndicale CGT, a évoqué des équipes "abasourdies". "C'est un peu la sidération, mais c'est bien que la parole puisse se libérer", a-t-elle dit à l'AFP, jointe par téléphone.

Mais aux abords de l'établissement, toutes les autres personnes interrogées ont refusé de témoigner: "il y aurait tant à raconter, mais je ne peux pas...", a regretté l'une d'elles.



La directrice de l'hôpital a effectivement décrit "une situation extrêmement lourde, et des faits graves, y compris des agressions sexuelles". "A l'heure actuelle, les personnes mises en cause sont écartées du service".



Délesté de trois de ses médecins au plein coeur de l'été, l'hôpital se retrouve dans une situation encore plus tendue en terme d'effectifs.

"La priorité, c'est de maintenir l'offre de soins. On a trois praticiens qui sont écartés du service par décision de justice et un qui est en arrêt maladie", a soufflé Valérie Boismartel. "Le but, c'est de maintenir les urgences ouvertes le plus possible".