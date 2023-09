La petite-fille de Jean-Marie Le Pen prend la tête d'une liste d'extrême droite

La petite-fille du vieux leader de l'extrême droite française Jean-Marie Le Pen va conduire aux élections européennes une liste qui sera en compétition avec celle du Rassemblement National (RN), fondée par sa tante Marine et donnée en tête par les instituts de sondage.

"Je souhaite qu'elle soit accompagnée par toute la jeune génération, venue de tous les partis de droite, qui m'a rallié pendant la présidentielle et qu'ils fassent le plus haut score possible", a-t-il poursuivi, estimant que la nièce de Marine Le Pen avait "du talent".

L'intéressée a confirmé son "retour politique" mais a souhaité qu'en 2027 Eric Zemmour soit "le candidat naturel" de cette formation.

"On peut défendre ses convictions, sa conception de l'Europe sans forcément être tête de liste", a pour sa part expliqué au Figaro le candidat malheureux à la présidentielle, relevant qu'il ferait "évidemment campagne".