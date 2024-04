La randonneuse qui a trouvé le crâne du petit Émile s'est exprimée: "On ne pouvait pas le rater"

Le crâne du petit Émile, disparu depuis juillet 2023, a été retrouvé il y a quelques jours par une randonneuse. L'affaire avait ému toute la France et avait fait couler beaucoup d'encre. Encore aujourd'hui, on ne connaît pas la cause de la disparition et de la mort du petit Émile, deux ans au moment de sa disparition.

Une randonneuse avait découvert le crâne, qu'elle avait emmené à la police par la suite. Elle s'est exprimée chez nos confrères de BFMTV pour la première fois. "Ce chemin, ça fait longtemps que je ne l’avais pas pris, depuis un mois, un mois et demi", dit-elle. Quelques minutes après le début de sa balade, elle tombe sur le crâne de l'enfant. "Il est blanc, tout propre. Il n’y a que les dents du haut. Je savais que c’était lui. Au milieu du chemin, on ne pouvait pas le rater".