Le célèbre politicien français Jean Lassalle visé par une enquête pour viol et agression sexuelle

Une enquête préliminaire pour viol et agression sexuelle a été ouverte à l'encontre de l'ancien député béarnais Jean Lassalle, a indiqué vendredi le parquet de Bordeaux, confirmant une information de BFMTV.

L'enquête concerne des faits "anciens", datant de 2010, "et pour l'heure non confirmés", a ajouté le parquet. Elle a été confiée à la police judiciaire, qui poursuit ses investigations. Des auditions de témoins ainsi que celle du mis en cause sont prévues "dans les prochaines semaines", selon la même source.