Le déficit public atteindra encore au moins 5% du PIB cette année (presse)

Le déficit public atteindra encore au moins 5% du PIB en 2024, contre 4,4% espérés, dans les nouvelles prévisions que doit dévoiler mercredi le gouvernement, affirment mardi plusieurs quotidiens.

Dans ce nouveau programme de stabilité annuel, qui dessine à destination de Bruxelles la trajectoire des finances publiques françaises, le déficit public (solde des déficits et excédents de l'Etat, de la Sécurité sociale et des Collectivités locales) sera inscrit à 5% voire 5,1% du PIB pour cette année, selon les Echos et l'Opinion.