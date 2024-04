Agression mortelle à Bordeaux: une piste se dessine

L'enquête sur l'agression au couteau qui a fait un mort et un blessé à Bordeaux, tous deux des Algériens, s'oriente vers un différend lié à l'alcool entre les victimes et l'auteur présumé, abattu par des policiers, selon des sources proches du dossier.

L'origine du différend porte sur la consommation d'alcool des deux victimes, a indiqué une source policière.

"On évoque un différend, dont on ne connaît pas la teneur, entre le groupe et l'agresseur. Celui-ci s'en va, le groupe lui jette des bouteilles. Il revient et leur donne des coups de couteau", a-t-elle ajouté.