Le Pas-de-Calais repasse en alerte orange: la moitié des foyers ont été relogés

Cela fait dix jours que les habitants du Pas-de-Calais subissent les inondations. Hier soir, les averses ont continué. Dans le quartier de Frencq, une nouvelle crue est venue inonder la plupart des habitants. 200 foyers sur 400 doivent à nouveau être relogés.

Les rues sont transformées en rivière géante et cela fait huit jours que cela dure. La vie a littéralement disparu et le courant est encore extrêmement puissant. Le maire explique que "c'est du jamais-vu dans l'histoire de la commune". Certains murs n'ont pas résisté à la puissance de l'eau et malheureusement, des animaux ont également été retrouvé noyé.