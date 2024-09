Le procès des viols de Mazan va-t-il être suspendu? Dominique Pelicot est absent: "Il est hospitalisé aujourd'hui même"

Toujours malade et désormais hospitalisé, Dominique Pelicot, l'accusé principal du procès des viols de Mazan, qui devait s'exprimer pour la première fois mardi, ne pourra être interrogé comme prévu et une suspension du procès est désormais sérieusement envisagée par le président de la cour criminelle de Vaucluse.

Face à cette annonce, le président de la cour, Roger Arata, a ordonné une expertise médico-légale de la santé de l'accusé et répété qu'il pourrait demander la suspension du procès, "le temps que son état s'améliore". Dès l'ouverture de l'audience mardi, constatant la nouvelle absence de l'accusé, malade depuis lundi, le magistrat avait évoqué une interruption de ce procès hors norme pour plusieurs jours.

"Il est hospitalisé aujourd'hui même", a expliqué l'avocate de Dominique Pelicot, Me Béatrice Zavarro, à la mi-journée de ce septième jour d'audience où son client devait être entendu pour la première fois, à Avignon, à 16h00.

"Ça n'aurait aucun sens de continuer hors sa présence, parce qu'un procès criminel ne se tient pas hors la présence d'un accusé", a confirmé Me Zavarro.

Une position partagée par les parties civiles. "Madame Pelicot, comme ses enfants, ne souhaitent pas déposer hors sa présence", avait déclaré plus tôt mardi matin un de leurs avocats, Me Stéphane Babonneau, avant l'officialisation de cette hospitalisation : "Il y a une absolue nécessité que monsieur Pelicot soit pris en charge médicalement et qu'il puisse assister aux débats".

Lundi matin, Dominique Pelicot, 71 ans, était apparu très diminué en pénétrant dans son box, aidé de sa canne mais en s'appuyant aussi contre la vitre. Son avocate avait indiqué qu'il souffrait de douleurs intestinales.