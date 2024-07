Le sud de l’Europe suffoque: vigilance canicule dans 39 départements en France

Météo-France annonce jusqu’à 42 degrés à Bordeaux aujourd’hui. La barre des 40 degrés pourrait aussi être dépassée du côté de Toulouse. Cette canicule surprend certains Français, croisés au bord du lac du Bourget, en Savoie, ce dimanche. "C’est sûr qu’on a eu un printemps pourri donc on ne s’y attendait pas", "on ne l’a pas vue arriver cette canicule mais c’est l’été et maintenant je pense que chaque année on y a droit. Elle arrive un peu plus tard que d’habitude", expliquent-ils.

Cette vague de chaleur devrait ensuite remonter vers le nord du pays et atteindre Paris et ses sites olympiques ce mardi.

Des sites touristiques fermés en Grèce

La chaleur s’est également installée en Grèce. Le thermomètre atteint, au quotidien, jusqu’à 44 degrés. Cette canicule bat des records de température mais aussi de longévité puisque le pays suffoque depuis la fin du mois de juin. Des sites touristiques d’Athènes sont fermés aux heures les plus chaudes, notamment l’Acropole. La capitale est en alerte rouge pour la consommation d’eau et d’électricité. C’est le cas aussi dans les îles grecques. "Ça fait un mois qu’on nous coupe l’eau quatre fois par jour, témoigne un hôtelier. On demande aux visiteurs de prendre moins de douche et ensemble si possible. Maintenant, on a opté pour des assiettes et des couverts en plastique pour ne pas utiliser le lave-vaisselle, mais ce n’est pas très écologique, c’est inadmissible".

Quelle situation dans le reste du pourtour méditerranéen ?

Une vague de chaleur touche l’Espagne depuis jeudi dernier. Le parc du Retiro a été fermé en raison de la chaleur la semaine passée. La canicule devrait durer encore cette semaine dans plusieurs régions d’Espagne. En Italie, les touristes privilégient les visites souterraines. Et au Portugal, plusieurs feux de forêt se sont déclenchés ces derniers jours.