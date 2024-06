Législatives: la droite explose après l'annonce par Ciotti d'une alliance avec le RN

Au cours des dernières années, le parti a hésité entre une ligne droitière pour récupérer ses électeurs passés au RN et une autre plus centriste afin de ramener au bercail ceux qui ont rejoint la Macronie.

Les Républicains, qui se sont effondrés sous la barre des 5% à la présidentielle en 2022, ont été pris en étau entre la majorité macroniste, qui a multiplié les débauchages dans ses rangs, et le RN et Reconquête qui ont séduit nombre de ses militants.

- "On ne trahit pas!" -

Après cette annonce fracassante, les dirigeants du parti ont rejeté catégoriquement cette alliance, parmi eux Laurent Wauquiez, pourtant soutenu par Eric Ciotti lui-même comme candidat de la droite à l'Elysée en 2027.

"Parfois on convainc, parfois on ne convainc pas, mais on ne trahit jamais", a-t-il déclaré à Yssingeaux (Haute-Loire) où il a annoncé sa candidature aux législatives.

Le président LR du Sénat Gérard Larcher, qui s'est toujours opposé à un accord avec l'extrême droite, a assuré qu'il "n'avalisera jamais un accord avec le RN".

Le patron des sénateurs LR Bruno Retailleau, est allé plus loin accusant le chef du parti de "déloyauté".

Les dirigeants de LR ont voulu montrer leur unité et la solitude de M. Ciotti en publiant une tribune dans Le Figaro, assurant que sa décision était "une impasse".

Au sein du parti, on assure par ailleurs que M. Ciotti "n'a aucun pouvoir d'investir" et que la désignation des candidats LR revient à la commission nationale d'investiture (CNI) où il ne disposerait pas d'une majorité. "Sa décision est donc nulle et non avenue", assure à l'AFP un cadre du parti.

Selon un cadre du parti, les résultats décevants de LR aux européennes dans son bastion des Alpes-Maritimes, où la liste de François-Xavier Bellamy n'est arrivée que 5e avec 8,9% des voix, loin derrière le RN (37,7%), auraient joué un rôle dans la décision de M. Ciotti.

Et le président des Hauts-de-France Xavier Bertrand était monté en première ligne pour exiger de M. Ciotti "une clarification" de la position du parti face au RN.

"L'ADN de la droite républicaine, c'est jamais les extrêmes, jamais le Front national, jamais Marine Le Pen!", a martelé le président des Hauts-de-France.

Du côté du RN, en revanche, Marine Le Pen a salué "le choix courageux" et "le sens des responsabilités" d'Eric Ciotti et a dit espérer "qu'un nombre conséquent de cadres LR le suivent".

"Quarante ans d'un pseudo cordon sanitaire, qui a fait perdre beaucoup d'élections, est en train de disparaître", a fait valoir auprès de l'AFP la patronne des députés Rassemblement national.