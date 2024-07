Législatives: les tractations se poursuivent, la gauche ravivée débarque à l'Assemblée

Les regards sont avant tout braqués sur le Nouveau Front populaire, lancé dans de nouvelles négociations entre ses composantes, après avoir réussi à bâtir une alliance express pour ces élections législatives.

Arrivés en tête avec plus de 190 sièges, mais très loin de la majorité absolue requise (289) pour gouverner sans partage, les partis de gauche veulent pousser leur avantage pour proposer un nom pour Matignon, si possible "dans la semaine", selon le patron du PS Olivier Faure. "Nous ne devons pas laisser s'imposer une forme de vide dans lequel le chef de l'Etat s'engouffrerait", a insisté M. Faure.

Les conciliabules se multiplient donc, dans une certaine frénésie médiatique: "c'est compliqué de travailler sereinement comme ça", a déploré lundi soir la cheffe de file des écologistes Marine Tondelier en plaidant pour "laisser aussi un peu les escargots dégorger".

"On a une situation politique qui est inédite et donc on n'a pas de mode d'emploi à suivre", a encore souligné Mme Tondelier, dont les troupes, portées à une grosse trentaine d'élus, doivent faire leur entrée mardi à 9H15 au Palais Bourbon.