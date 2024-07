"Nous avons un génie", déclare Luis de la Fuente à propos de Lamine Yamal

"Je suis fier du chemin parcouru jusqu'à cette finale, des matchs très compliqués que nous avons dû jouer. Il n'y a pas de réussite sans souffrance et ces joueurs sont jeunes mais ils sont prêts à souffrir et à travailler", a ajouté le technicien.

"Nous avons vu un génie. Il peut être meilleur chaque jour et continuer à grandir, avec cette attitude, cette maturité et le professionnalisme dont il fait preuve. Ce dont je me réjouis, c'est qu'il joue avec nous, qu'il est espagnol et que nous pouvons en profiter encore de nombreuses années", a expliqué le sélectionneur ibérique à propos de Yamal, devenu mardi le plus jeune joueur à marquer dans un championnat d'Europe à 16 ans et 362 jours.

Le prodige espagnol Lamine Yamal, élu homme du match et auteur du but égalisateur contre la France en demi-finale de l'Euro-2024 mardi à Munich, a estimé qu'il s'agissait de son but "le plus spécial" de sa jeune carrière.

"Je ne sais pas si c'est le plus beau but du tournoi, mais pour moi, c'est le plus spécial", a déclaré Lamine Yamal en conférence de presse, se disant "très heureux de se qualifier pour la finale".

"Ce genre de frappe, quand elle sort de ton pied tu sais déjà où elle va", a ajouté ensuite en zone mixte l'ailier espagnol, devenu le plus jeune joueur à marquer dans un match de championnat d'Europe à 16 ans et 362 jours.